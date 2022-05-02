Украина может продлить сроки мобилизации - Горбач

Мобилизация в Украине может быть продолжена и после 24 мая. Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач во время брифинга.

"Все показатели мобилизации выполнены более чем на сто процентов. Мобилизация продолжается значительно меньшими темпами. Но не потому, что что-то не получается, а потому, что в конце февраля и в начале марта в большей степени была укомплектована боевая компонента ВСУ и других составляющих сил обороны. Сейчас мы проводим только доукомплектование пополнения военных частей людьми, которые нужно доукомплектовывать. То есть сейчас темпы намного ниже, но мобилизация идет согласно плану.

Мобилизация была объявлена в течение трех месяцев с 24 февраля, которые в этом месяце истекают. Но это не значит, что она может закончиться. Это зависит от обстановки, которая сложится на тот период. Если потребуется дальше пополнять ряды наших военных частей военнослужащими, руководством государства в случае необходимости будет принято решение о продлении сроков этой мобилизации.

Что касается самого понимания мобилизации. Здесь добровольный порядок в принципе не предвидится. Добровольный порядок предполагается только при поступлении на военную службу по контракту. А при мобилизации или на срочную службу это обязанность каждого гражданина защищать свое государство.

Некоторые называют вручение повесток принудительным. Не только повестки, сообщение любым способом военнообязанного о том, что он должен явиться в территориальный центр комплектования, способ его четко не предусмотрен. Гражданину должны сообщить и он должен явиться. Те люди, которые не совсем хотели на тот момент выполнять свои обязанности, этот процесс называли принудительным.

Никаких волн мобилизации как таковых не было. Есть одна волна мобилизации. В какой-то период людей призывали больше, в какой-то - меньше, в какой-то - была пауза. Но это документально никаким образом не было определено. Волн мобилизации не было. Она у нас одна. Следующей волны пока не предвидится. Если даже допустить, что она будет, то мобилизовывать будут не только офицеров. Это все зависит от обстановки, которая складывается на боевых порядках и от той потребности военнослужащих, которые нам нужны. Возможно, это будут офицеры, сержанты или солдаты.

Качество людей, которых мы призвали и будем призывать завтра, достаточно высокое. Я могу сравнить с 2014 годом, когда проходила мобилизация в шесть волн. Это гораздо более мотивированные люди. Происходит это, наверное, потому, что война коснулась в гораздо больших масштабах. И почти все люди гораздо больше прониклись тем, что нужно оборонять государство. Есть лица, которые уклоняются. Но очень мало и на общую картину почти не влияют", - сказал Горбач.