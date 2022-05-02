Нацполиция: Оккупанты в Киевской области убили по меньшей мере 1202 человека
И это не окончательная цифра
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Киевской области правоохранители уже обнаружили 1202 тела украинских граждан, погибших от рук российских оккупантов.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.
"К сожалению, ужасные находки обнаруживаем фактически каждый день и фиксируем преступления армии РФ на территории Киевской области. Сейчас уже 1202 тела наших погибших гражданских граждан осмотрены следователями и переданы в судебно-медицинские учреждения для установления окончательной причины смерти. 280 человек из ныне остаются неопознанными", - сказал Небитов.
Он также добавил, что в настоящее время криминальная полиция отбирает ДНК для установления погибших.
Небитов призвал всех, кто знает об исчезновении людей или о людях, с которыми потеряли связь, сообщать об этом на спецлинию "102".
Сейчас у полиции есть запросы относительно 300 пропавших без вести. Глава полиции Киевщины пояснил, что эта цифра ежедневно меняется, потому что добавляются новые люди в список исчезнувших или правоохранителям удается найти тех, с кем потерялась связь.
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