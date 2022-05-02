Минобороны: В Черном море стало меньше российских ракет

В Черном море на данный момент находятся три российских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", с суммарным ракетным залпом до 20 ракет, тогда как неделю назад было 8 носителей с ракетным залпом 58 ракет.

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Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге, сообщает пресс-служба министерства.