Минобороны: В Черном море стало меньше российских ракет
Калибров осталось почти втрое меньше
В Черном море на данный момент находятся три российских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", с суммарным ракетным залпом до 20 ракет, тогда как неделю назад было 8 носителей с ракетным залпом 58 ракет.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге, сообщает пресс-служба министерства.
"Корабли ЧФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, выполнять задачи изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.
В акватории Черного моря сейчас находятся три носителя КРМБ типа "Калибр", с суммарным ракетным залпом до 20 ракет", - заявил Мотузяник.
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