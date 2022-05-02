"Трусливые варвары". Зеленский охарактеризовал русских, бросавших раненых ради стиральных машин

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе 60 Мinutes австралийского телеканала Nine Network вспомнил о своих эмоциях от посещения Бучи. Зеленский не понимает русских, бросавших своих же раненых, однако забирали технику домой.

"Чувствовал боль, ненависть, желание мести. Затем приходит злая эмоция, она абсолютно реальна, я ее не скрываю. Затем приходит непонимание, как можно так относиться к людям, к человечеству. Даже если они считают нас врагом, то при чем здесь гражданские. Путин говорил, что это военная операция. Но точно не против мирных людей, по крайней мере они об этом говорили всему миру.

Приходит тот момент, когда ты понимаешь, что они хотели уничтожить твой народ. Но ты опять не понимаешь, потому что ты видишь трупы их солдат, которых оставили и бросили. Знаете, это синусоида. Потому что ты снова впадаешь в яму непонимания: как ты своих оставил? Ты с ними шел, курил с ними сигареты, стреляли, ели, спали, наступали. Мы для вас враг, окей. А он кто тебе? Они же их не хоронили, раненых не забирали. Своих раненых. Они бежали. Ты понимаешь, что это трусливые варвары. Именно такое словосочетание. Они бросали своих людей, чтобы унести стиральные машинки, телефоны, какую-то одежду", - сказал Зеленский.