В Перми на пороховом заводе произошел "хлопок" с пожаром, двое погибших
Завод производит заряды к реактивным системам залпового огня Град и Смерч и комплексам ПВО
фото из соцсетей
В российской Перми на пороховом заводе произошел "хлопок", после чего загорелся пожар, два человека погибли. Об этом сообщают российские СМИ.
ЧП произошло 1 мая примерно в 20:00. На территории Пермского порохового завода раздался сильнейший взрыв. Как описали это очевидцы происшествия, они услышали резкий шум, от которого задрожали окна. Выдвинувшись из окон, они обнаружили столб густого дыма, поднимающийся над территорией порохового завода.
Отметим, что предприятие производит заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч" и комплексам ПВО.
В результате возгорания погибли двое работников завода.
В настоящее время комиссия устанавливает причины и обстоятельства несчастного случая.
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