В Москве задержали пенсионера за плакаты в поддержку Путина и ФСБ - ФОТО

1 мая на митинге КПРФ в Москве полиция задержала пенсионера.

На одном из его плакатов была надпись "Политику В.В. Путина одобряю", на другом – "Одобряю деятельность директора ФСБ РФ".

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Фото оттуда опубликовал сторонник коммунистов Роман Галенкин.

"Полиция решила перейти на сторону народа и задержала за одиночный пикет сторонника ФСБ и президента Путина. Полностью поддерживаю! Арестовать нужно и самих госаппаратчиков", - написал он.