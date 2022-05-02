В Москве задержали пенсионера за плакаты в поддержку Путина и ФСБ - ФОТО
На России окончательно ...ись
t.me/galenkinr
1 мая на митинге КПРФ в Москве полиция задержала пенсионера.
На одном из его плакатов была надпись "Политику В.В. Путина одобряю", на другом – "Одобряю деятельность директора ФСБ РФ".
Фото оттуда опубликовал сторонник коммунистов Роман Галенкин.
"Полиция решила перейти на сторону народа и задержала за одиночный пикет сторонника ФСБ и президента Путина. Полностью поддерживаю! Арестовать нужно и самих госаппаратчиков", - написал он.
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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
02.05.2022 в 17:45
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