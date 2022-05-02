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В Москве задержали пенсионера за плакаты в поддержку Путина и ФСБ - ФОТО

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(1 голосов)

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В Москве задержали пенсионера за плакаты в поддержку Путина и ФСБ - ФОТО

t.me/galenkinr

Новина українською

1 мая на митинге КПРФ в Москве полиция задержала пенсионера.

На одном из его плакатов была надпись "Политику В.В. Путина одобряю", на другом – "Одобряю деятельность директора ФСБ РФ".

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Фото оттуда опубликовал сторонник коммунистов Роман Галенкин.

"Полиция решила перейти на сторону народа и задержала за одиночный пикет сторонника ФСБ и президента Путина. Полностью поддерживаю! Арестовать нужно и самих госаппаратчиков", - написал он.

В Москве задержали пенсионера за плакаты в поддержку Путина и ФСБ - ФОТО - изображение 1В Москве задержали пенсионера за плакаты в поддержку Путина и ФСБ - ФОТО - изображение 2В Москве задержали пенсионера за плакаты в поддержку Путина и ФСБ - ФОТО - изображение 3
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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
02.05.2022 в 17:45
Ого, я думав що вони вже пробили дно, а ні, - там знизу стукають.
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