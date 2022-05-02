В Минобороны Молдовы не видит угроз со стороны россии

В министерстве обороны Молдовы считают, что пока нет "никаких признаков", которые говорили бы об угрозе нападения россии на Молдову.

В министерстве прокомментировали статью британской газеты The Times о том, что россия якобы приняла решение о нападении на Молдову .

"Что касается статьи британского издания The Times о Молдове, сообщаем, что с начала войны в Украине все государственные учреждения приведены в состояние боевой готовности и внимательно следят за ситуацией. Сейчас нет никаких признаков, указывающих на то, что Молдова находится в опасности. Эти выводы разделяют не только молдавские власти, но и наши основные международные партнеры".

В министерстве также отметили, что постоянно оценивают риски безопасности и будут сообщать общественности о любых изменениях в ситуации.