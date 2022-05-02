  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Минобороны Молдовы не видят угроз со стороны россии
В тренде

В Минобороны Молдовы не видят угроз со стороны россии

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

В Молдове прокомментировали нашумевшие данные

В Минобороны Молдовы не видят угроз со стороны россии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В министерстве обороны Молдовы считают, что пока нет "никаких признаков", которые говорили бы об угрозе нападения россии на Молдову.

В министерстве прокомментировали статью британской газеты The Times о том, что россия якобы приняла решение о нападении на Молдову.

"Что касается статьи британского издания The Times о Молдове, сообщаем, что с начала войны в Украине все государственные учреждения приведены в состояние боевой готовности и внимательно следят за ситуацией. Сейчас нет никаких признаков, указывающих на то, что Молдова находится в опасности. Эти выводы разделяют не только молдавские власти, но и наши основные международные партнеры".

В министерстве также отметили, что постоянно оценивают риски безопасности и будут сообщать общественности о любых изменениях в ситуации.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Newsmaker

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
artem06725 (Мариуполь)
02.05.2022 в 18:32
По опыту нашей страны это значит, что они прекрасно знают, что есть высокий риск этого, но не хотят пугать население.
Ответить
0
0
Vitichkaua (Кировоград)
02.05.2022 в 18:04
Наші теж саме казали у січні-лютому
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде