В Минобороны Молдовы не видят угроз со стороны россии
В Молдове прокомментировали нашумевшие данные
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В министерстве обороны Молдовы считают, что пока нет "никаких признаков", которые говорили бы об угрозе нападения россии на Молдову.
В министерстве прокомментировали статью британской газеты The Times о том, что
"Что касается статьи британского издания The Times о Молдове, сообщаем, что с начала войны в Украине все государственные учреждения приведены в состояние боевой готовности и внимательно следят за ситуацией. Сейчас нет никаких признаков, указывающих на то, что Молдова находится в опасности. Эти выводы разделяют не только молдавские власти, но и наши основные международные партнеры".
В министерстве также отметили, что постоянно оценивают риски безопасности и будут сообщать общественности о любых изменениях в ситуации.
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