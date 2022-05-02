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Рота русских солдат в полном составе отказалась ехать воевать в Украину

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Желающих стать удобрением все меньше

Рота русских солдат в полном составе отказалась ехать воевать в Украину

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские военные продолжают отказываться от участия в войне против Украины.

Так, одна из рот 21-й отдельной мотострелковой бригады в полном составе отказалась ехать в Украину, сообщил журналист Роман Цымбалюк.

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"Военнослужащие российской федерации продолжают отказываться от участия в «специальной военной операции» на территории Украины. В частности, одна из рот 21 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 12128, Тоцкое-2, Оренбургская обл.) в полном составе, включая командира, отказалась от отбытия на территорию Украины", – сообщил Цымбалюк.

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В статье: война с Россией
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