Рота русских солдат в полном составе отказалась ехать воевать в Украину
Желающих стать удобрением все меньше
Getty Images/Global Images Ukraine
Российские военные продолжают отказываться от участия в войне против Украины.
Так, одна из рот 21-й отдельной мотострелковой бригады в полном составе отказалась ехать в Украину, сообщил журналист Роман Цымбалюк.
"Военнослужащие российской федерации продолжают отказываться от участия в «специальной военной операции» на территории Украины. В частности, одна из рот 21 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 12128, Тоцкое-2, Оренбургская обл.) в полном составе, включая командира, отказалась от отбытия на территорию Украины", – сообщил Цымбалюк.
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