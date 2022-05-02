Рота русских солдат в полном составе отказалась ехать воевать в Украину

Российские военные продолжают отказываться от участия в войне против Украины.

Так, одна из рот 21-й отдельной мотострелковой бригады в полном составе отказалась ехать в Украину, сообщил журналист Роман Цымбалюк.

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