Известный российский пропагандон Дмитрий Киселев призвал сбросить на Великобританию ядерную бомбу и тут же отбыл в Дубай в компании высокооплачиваемой экскортницы.

Об этом пишет телеграмм-канал "Московская прачечная".

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Трехдневная программа отдыха Киселева включает спа для двоих, морские экскурсии и прогулки, обеды и ужины в шикарных ресторанах. Отдых начинается с массажа ног, продолжается прогулками на яхте, экскурсиями и шоппингом в элитных бутиках.