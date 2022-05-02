Россияне уничтожили известную гимназию на Луганщине, которая пережила две мировых войны
Гимназию построили в конце 19 века
Луганская ОГА
После обстрела российских оккупантов одно из лучших образовательных учреждений Луганщины, Лисичанская гимназия, сгорело дотла.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram.
1 мая в результате прицельного обстрела по гимназии начался пожар. Через несколько часов огонь полностью уничтожил более чем столетний памятник архитектуры.
Гимназию построили в конце 19 века, она входит в ансамбль Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска.
Входила в топ-100 лучших школ страны. Выдержала две мировые войны и бои за город в 2014-м.
Также Гайдай сообщает, что гимназия не раз попадала в рейтинг лучших учебных заведений Украины.
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