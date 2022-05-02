Россияне уничтожили известную гимназию на Луганщине, которая пережила две мировых войны

После обстрела российских оккупантов одно из лучших образовательных учреждений Луганщины, Лисичанская гимназия, сгорело дотла.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram.

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1 мая в результате прицельного обстрела по гимназии начался пожар. Через несколько часов огонь полностью уничтожил более чем столетний памятник архитектуры.

Гимназию построили в конце 19 века, она входит в ансамбль Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска.

Входила в топ-100 лучших школ страны. Выдержала две мировые войны и бои за город в 2014-м.

Также Гайдай сообщает, что гимназия не раз попадала в рейтинг лучших учебных заведений Украины.