Зеленский: Украинцы не готовы отдать часть своей территории россии

Президент Владимир Зеленский считает, что украинцы не готовы отказаться от части территории Украины в пользу России, особенно после смерти тысяч военных и гражданских украинцев.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на интервью Зеленского греческому общественному вещателю ΕRΤ.