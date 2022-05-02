Зеленский: Украинцы не готовы отдать часть своей территории россии
"Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность"
ОП
Президент Владимир Зеленский считает, что украинцы не готовы отказаться от части территории Украины в пользу России, особенно после смерти тысяч военных и гражданских украинцев.
Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на интервью Зеленского греческому общественному вещателю ΕRΤ.
"Люди не готовы. Никто из нас не готов. Насильственные изменения границ, именно так это происходит, а в противном случае границы в Украине не меняются.
Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность.Читайте такжеЗеленский об эвакуации из Азовстали: Впервые было двое суток настоящего прекращения огня
В противном случае, если мы будем готовы отдать часть России, это говорит, что все эти люди погибли просто так. Или за что они погибли?
И потом Россия на этом не остановится, вы должны это знать. Она ведь не остановилась на Крыму.
Дать им небольшой отдых перед тем, как они начнут новую агрессию через 2-3 года? Мы не готовы пойти на это, - сказал Зеленский.
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