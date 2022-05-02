  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Украинцы не готовы отдать часть своей территории россии
В тренде

Зеленский: Украинцы не готовы отдать часть своей территории россии

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

"Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность"

Зеленский: Украинцы не готовы отдать часть своей территории россии

ОП

Новина українською

Президент Владимир Зеленский считает, что украинцы не готовы отказаться от части территории Украины в пользу России, особенно после смерти тысяч военных и гражданских украинцев.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на интервью Зеленского греческому общественному вещателю ΕRΤ.

"Люди не готовы. Никто из нас не готов. Насильственные изменения границ, именно так это происходит, а в противном случае границы в Украине не меняются.

Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность.

Читайте такжеЗеленский об эвакуации из Азовстали: Впервые было двое суток настоящего прекращения огня

В противном случае, если мы будем готовы отдать часть России, это говорит, что все эти люди погибли просто так. Или за что они погибли?

И потом Россия на этом не остановится, вы должны это знать. Она ведь не остановилась на Крыму.

Дать им небольшой отдых перед тем, как они начнут новую агрессию через 2-3 года? Мы не готовы пойти на это, - сказал Зеленский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде