Враг снова атаковал Одессу. Есть погибшие и раненые

Сегодня, вечером второго мая, враг снова нанес удар по Одессе.

Об этом сообщает Суспільне Одеса.

"В Одессе раздался мощный взрыв", – говорится в сообщении.

Также, по данным телеканала "Прямий", одна из ракет была сбита ПВО, еще одна попала в инфраструктурный объект города.

Как сообщил глава ОВА Максим Марченко, есть погибшие и раненые.

"Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Мы этого так не оставим. Каждый раз эти подонки действуют как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле!" - говорится в сообщении.

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Напомним, публиковать в соцсетях видео или фото взрывов, а также последствия работы противовоздушной обороны запрещено.