  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ГУР МО: в россии еженедельно проходит кампания по набору "добровольцев"
В тренде

ГУР МО: в россии еженедельно проходит кампания по набору "добровольцев"

Общие новости
(1 голосов)

По 200 человек еженедельно из всех округов, кроме москвы

ГУР МО: в россии еженедельно проходит кампания по набору "добровольцев"

ГУР

UA-Футбол
Новина українською

Украинская разведка информирует о том, как россия пытается обеспечить мобилизационные резервы. Кремль развернул программу мобилизации "добровольцев" – еженедельно набирают по 200 человек из каждого федерального округа, кроме москвы.

"В рФ активизируется кампания по набору "добровольцев" на военную службу по контракту. Предполагается, что они должны восстановить потери личного состава подразделений, участвовавших в боевых действиях на территории Украины. Также планируется формирование нескольких новых подразделений. При подписании контрактов предпочтительнее, кто раньше проходил военную службу.

Военное руководство рф установило четкие "нормы набора": для дальневосточного и сибирского федерального это 200 "добровольцев" еженедельно. При этом в Москве набор вообще не производится.

Для мотивирования к прохождению службы с добровольцами проводятся агитационные мероприятия. В частности, повторяются традиционные российские нарративы о "коллективном Западе" и "несуществующей Украине". Также обещают повышенное материальное обеспечение и льготы.

Напомним, что российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и этого все равно оказалось недостаточным для достижения "успеха" в войне с Украиной", - пишет украинская разведка.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в Украине мобилизация может длиться дольше 24-го мая.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ГУР МО

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде