ГУР МО: в россии еженедельно проходит кампания по набору "добровольцев"

Украинская разведка информирует о том, как россия пытается обеспечить мобилизационные резервы. Кремль развернул программу мобилизации "добровольцев" – еженедельно набирают по 200 человек из каждого федерального округа, кроме москвы.

"В рФ активизируется кампания по набору "добровольцев" на военную службу по контракту. Предполагается, что они должны восстановить потери личного состава подразделений, участвовавших в боевых действиях на территории Украины. Также планируется формирование нескольких новых подразделений. При подписании контрактов предпочтительнее, кто раньше проходил военную службу.

Военное руководство рф установило четкие "нормы набора": для дальневосточного и сибирского федерального это 200 "добровольцев" еженедельно. При этом в Москве набор вообще не производится.

Для мотивирования к прохождению службы с добровольцами проводятся агитационные мероприятия. В частности, повторяются традиционные российские нарративы о "коллективном Западе" и "несуществующей Украине". Также обещают повышенное материальное обеспечение и льготы.

Напомним, что российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и этого все равно оказалось недостаточным для достижения "успеха" в войне с Украиной", - пишет украинская разведка.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в Украине мобилизация может длиться дольше 24-го мая.