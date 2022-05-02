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Разведка: На россии готовятся к эпидемии холеры в приграничных с Украиной областях

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Возможны провокации

Разведка: На россии готовятся к эпидемии холеры в приграничных с Украиной областях

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В конце мая-начале июня руководство рф может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах. Ответственность за это традиционно попытаются переложить на Украину, обвинив в "применении биологического оружия".

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление "О дополнительных мерах по профилактике холеры". Особое внимание уделяется дополнительным мерам по профилактике в приграничных с Украиной регионах: Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край и оккупированный Крым.

Руководителям территориальных управлений Федеральной службы по вопросам надзора в сферах защиты прав потребителей и благосостояния человека ("Роспотребнадзор") поручено:

- до 15 мая подготовить лаборатории для проведения исследований на холеру, усилить контроль за торговыми объектами, местами массового скопления людей, а также информирование населения о мерах по профилактике болезни;

- до 1 июня обеспечить готовность медицинских учреждений к проведению противоэпидемических мероприятий и подготовить расчет необходимых для этого препаратов.

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В Главном управлении разведки предполагают, руководство рф может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах.

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В статье: война с Россией
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