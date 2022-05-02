Ситуация в Приднестровье остается напряженной - сводка Генштаба за 2 мая

Оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины и проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Об этом в своей сводке за 2 мая сообщает Генштаб ЗСУ.

Наибольшая активность захватчиков наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. На Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях враг проводит перегруппировку войск, усиливает артиллерийские подразделения и подразделения противовоздушной обороны. Пытается наладить систему материально-технического обеспечения группировки войск в этих направлениях.

Противник и дальше наносит ракетно-бомбовые удары по объектам в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

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Враг с целью усовершенствования транспортной инфраструктуры осуществил наведение понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец. Оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов, расположенных на незначительном удалении от государственной границы Украины с территории российской федерации.

В Белгородской области идет сосредоточение резервов оккупантов для ведения боевых действий в Восточной операционной зоне.

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлениях населенных пунктов Лиман и Северск.

На Южнобужском направлении враг ведет боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Не оставляет попыток выйти на административную границу Херсонской области, продолжает развертывание подразделений реактивной и ствольной артиллерии для огневого поражения позиций наших войск.

Продолжается опрокидывание материальных средств с временно оккупированной территории АР Крым с использованием железнодорожной инфраструктуры Украины.

На Бессарабском направлении ситуация в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной. Противник через подконтрольные средства массовой информации продолжает распространять провокативные сообщения об усилении угрозы населению Приднестровья со стороны Украины.

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам на территории нашего государства.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли противника вовлекаются в ракетные удары по территории Украины, выполняют задачи изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.

Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.