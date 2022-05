Радио Свобода: ЕС объявит о шестом пакете санкций против россии до девятого мая

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщает о том, что шестой пакет санкций против россии Европейский союз объявит до девятого мая.

Отметим, что шестой пакет санкций предполагает начало поэтапного нефтяного эмбарго. Также санкции будут применены к крупнейшему банку россии Сбербанк, которому до сих пор удавалось избегать ограничений.

the EU's 6th package against #Russia & #Belarus should be presented to EU ambassadors by Wed with a view to have it adopted by 9 May. #Ukraine