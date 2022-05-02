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Радио Свобода: ЕС объявит о шестом пакете санкций против россии до девятого мая

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Ждем с нетерпением

Радио Свобода: ЕС объявит о шестом пакете санкций против россии до девятого мая

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщает о том, что шестой пакет санкций против россии Европейский союз объявит до девятого мая.

Отметим, что шестой пакет санкций предполагает начало поэтапного нефтяного эмбарго. Также санкции будут применены к крупнейшему банку россии Сбербанк, которому до сих пор удавалось избегать ограничений.

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В статье: война с Россией
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