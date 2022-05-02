Радио Свобода: ЕС объявит о шестом пакете санкций против россии до девятого мая
Ждем с нетерпением
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщает о том, что шестой пакет санкций против россии Европейский союз объявит до девятого мая.
Отметим, что шестой пакет санкций предполагает начало поэтапного нефтяного эмбарго. Также санкции будут применены к крупнейшему банку россии Сбербанк, которому до сих пор удавалось избегать ограничений.
the EU's 6th package against #Russia & #Belarus should be presented to EU ambassadors by Wed with a view to have it adopted by 9 May. #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 2, 2022
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