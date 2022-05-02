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"Ногу захоронили отдельно" - пропагандисты подтвердили гибель очередного русского полковника

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Полковнику никто не пишет

"Ногу захоронили отдельно" - пропагандисты подтвердили гибель очередного русского полковника

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Новина українською

Российские пропагандисты подтвердили гибель командующего инженерными войсками ЗВО армии рф полковника Николая Овчаренко.

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Он был уничтожен практически прямым попаданием артиллерийского снаряда.

Интересно, что останки вояки отправили на россию, а вот ногу полковника нашли не сразу – ее потом захоронили отдельно..

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В статье: война с Россией
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