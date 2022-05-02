Удары по Одессе: российская ракета зацепила здание московского патриархата

В результате ракетного удара по Одессе 2 мая российские военные попали в одно из зданий московского патриархата.

Об этом сообщает "Суспільне Одеса".

"В результате ракетного удара зацепило религиозное сооружение московского патриархата", - сообщил изданию спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, на месте попадания ракеты продолжается спасательная операция.