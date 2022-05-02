Удары по Одессе: российская ракета зацепила здание московского патриархата
Враг продолжает обстреливать Одессу
Суспільне Одеса
В результате ракетного удара по Одессе 2 мая российские военные попали в одно из зданий московского патриархата.
Об этом сообщает "Суспільне Одеса".
"В результате ракетного удара зацепило религиозное сооружение московского патриархата", - сообщил изданию спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, на месте попадания ракеты продолжается спасательная операция.
Отметим, что ранее сообщалось о том, что в результате данного ракетного удара
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Исполком УАФ официально утвердил досрочное завершение сезона УПЛ
- Коноплянка впервые сыграл полный матч в чемпионате Польши
- Возле острова Змеиный уничтожены российские катера, под Изюмом ВСУ разбили тяжелую технику рф
- На Киевщине нацполиция конфисковала у селянина российскую РСЗО Торнадо-С
- Антитела записали совместную работу с популярным британским певцом Эдом Шираном. ВИДЕО
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
02.05.2022 в 21:27
Ответить
+2
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
02.05.2022 в 21:12
Ответить
+2
0