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Удары по Одессе: российская ракета зацепила здание московского патриархата

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(1 голосов)

Враг продолжает обстреливать Одессу

Удары по Одессе: российская ракета зацепила здание московского патриархата

Суспільне Одеса

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В результате ракетного удара по Одессе 2 мая российские военные попали в одно из зданий московского патриархата.

Об этом сообщает "Суспільне Одеса".

"В результате ракетного удара зацепило религиозное сооружение московского патриархата", - сообщил изданию спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, на месте попадания ракеты продолжается спасательная операция.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что в результате данного ракетного удара есть погибшие и раненые.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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aleks68
02.05.2022 в 21:27
говорят "бог шельму метит".
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+2
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
02.05.2022 в 21:12
Прихожан і попів не потрібно рятувать , то рюська благодать на їхні макітри звалилась . Освячена .
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+2
0

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