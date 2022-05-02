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Оккупанты убили украинского воина, который попал в плен в Мариуполе

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Его похоронили в Донецке

Оккупанты убили украинского воина, который попал в плен в Мариуполе

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Новина українською

Родные плененного в Мариуполе украинского военного по имени Дан Звоника уверены, что защитника убили российские захватчики. Парня похоронила бабушка в Донецке.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на CNN.

По информации УП, украинского бойца похоронила бабушка, которая живет в Донецке.

Мать военного уверена, что ее сына убили оккупанты после того, как взяли в плен.

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Фото убитого военнопленного спустя несколько дней после того, как его показали в плену российских войск, отправили матери защитника.

По словам матери, защитник попал в окружение россиян 19-20 апреля, а 30 апреля утром ей отправили фото, на котором она узнала своего сына.

При этом российские оккупанты ранее заявляли, что гарантируют сохранение жизни, тем украинским защитникам, которые сдадутся в плен.

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В статье: война с Россией
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