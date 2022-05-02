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СНБО: Украина пока не планирует объявлять следующий этап мобилизации

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Об этом сообщил Алексей Данилов

СНБО: Украина пока не планирует объявлять следующий этап мобилизации

УНИАН

Новина українською

Украина пока не планирует объявлять следующий этап мобилизации.

Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"На сегодняшний день у нас достаточно военных, которые пришли к военкоматам. Идет обучение, идет тренировка. То, что мы сделали прежде всего, этого достаточно для того, чтобы мы могли защищать нашу страну", - сказал он.

Также Данилов прокомментировал возможность оглашения мобилизации на территории рф 9 мая.

"Что касается 9 мая, то есть информация от нашей военной разведки, что они на 9 мая будут объявлять общую мобилизацию. Насколько это им поможет и как это в конечном итоге превратится в проблемы для Путина, сложно сказать", - отметил секретарь СНБО.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Цензор.НЕТ

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