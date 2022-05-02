CNN: 70 американских гаубиц M777 уже в Украине, 200 украинских артиллеристов прошли обучение
Также украинские военные начали обучение работе с беспилотниками Phoenix Ghost
Getty Images/Global Images Ukraine
В Украину уже прибыло более 70 гаубиц M777, что составляет около 80% от общего числа (90), которые США обязались предоставить стране, сообщил в понедельник журналистам CNN высокопоставленный представитель министерства обороны США.
Также более 200 украинских артиллеристов в настоящее время уже прошли обучение использованию данных гаубиц.
Еще 50 с лишним украинцев прибудут на один из полигонов за пределами Украины на этой неделе, чтобы начать обучение.
Также, по словам чиновника, 1 мая группа из 20 украинских военных начала недельный курс обучения работе с беспилотными летательными аппаратами Phoenix Ghost.
По словам чиновника, за последние 24 часа в Европу прибыло 13 рейсов американской помощи для обеспечения безопасности Украины, а в течение следующих 24 часов в регион прибудут еще 11 рейсов из США.
Также было 23 доставки по воздуху от пяти других стран в сопредельные с Украиной государства.
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