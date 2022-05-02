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CNN: 70 американских гаубиц M777 уже в Украине, 200 украинских артиллеристов прошли обучение

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Также украинские военные начали обучение работе с беспилотниками Phoenix Ghost

CNN: 70 американских гаубиц M777 уже в Украине, 200 украинских артиллеристов прошли обучение

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Украину уже прибыло более 70 гаубиц M777, что составляет около 80% от общего числа (90), которые США обязались предоставить стране, сообщил в понедельник журналистам CNN высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Также более 200 украинских артиллеристов в настоящее время уже прошли обучение использованию данных гаубиц.

Еще 50 с лишним украинцев прибудут на один из полигонов за пределами Украины на этой неделе, чтобы начать обучение.

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Также, по словам чиновника, 1 мая группа из 20 украинских военных начала недельный курс обучения работе с беспилотными летательными аппаратами Phoenix Ghost.

По словам чиновника, за последние 24 часа в Европу прибыло 13 рейсов американской помощи для обеспечения безопасности Украины, а в течение следующих 24 часов в регион прибудут еще 11 рейсов из США.

Также было 23 доставки по воздуху от пяти других стран в сопредельные с Украиной государства.

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В статье: война с Россией
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