Ракетный удар по Одессе: погиб 15-летний ребенок, еще один ранен
Оккупанты продолжают атаковать жилмассивы Одессы
Суспільне Одеса
В результате
Об этом заявила начальница пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
"Последствием очередного ракетного удара по Одесщине сегодня стало попадание в жилое здание в городе Одесса. На момент попадания в здании находились 5 человек.
15-летний ребенок погиб, еще один несовершеннолетний доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь. С остальными находившимися в доме работают психологи ГСЧС".
Кроме того,
"Жилое здание находится непосредственно неподалеку от религиозного учреждения, в котором также взрывной волной повреждены окна и части сооружения – крыша и несколько попаданий в стену", - сообщила Гуменюк.
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