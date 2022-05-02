Ракетный удар по Одессе: погиб 15-летний ребенок, еще один ранен

В результате ракетного удара по Одессе один ребенок погиб и еще один ранен, также повреждено здание религиозного учреждения.

Об этом заявила начальница пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Последствием очередного ракетного удара по Одесщине сегодня стало попадание в жилое здание в городе Одесса. На момент попадания в здании находились 5 человек. 15-летний ребенок погиб, еще один несовершеннолетний доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь. С остальными находившимися в доме работают психологи ГСЧС".

Кроме того, пострадало здание религиозного учреждения , расположенного у дома.