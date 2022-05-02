За сутки на Донбассе отбиты 12 атак оккупантов, уничтожена 41 единица вражеской техники и 5 беспилотников
Украинские воины продолжают наносить урон оккупантам
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Донецком и Луганском направлениях в течение текущих суток, 2 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам.
"В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и 8 автомобилей врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 5 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора", - сказано в заявлении пресс-центра ООС.
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