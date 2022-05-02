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Индийский сталелитейный гигант Tata Steel откажется от российского угля

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Индийский сталелитейный гигант Tata Steel откажется от российского угля

фото из свободных источников

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Индийская компания Tata Steel, которая входит в топ-15 крупнейших мировых производителей стали, откажется от российского угля из-за созданной санкции неопределенности в поставках, сообщает Financial Times.

Компания указала на "неопределенность" по поставке российского угля. При этом накануне полномасштабного вторжения рф в Украину Индия нарастила закупки российского угля.

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"Чтобы обеспечить непрерывную работу бизнеса, мы нашли альтернативных поставщиков сырья, поскольку операции с российскими поставщиками и банкирами сопровождаются большой неопределенностью в результате международных санкций против России", – сказал представитель Tata Steel.

Также отметим, что Tata Steel была наибольшим импортером российского угля в Индии.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Financial Times

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