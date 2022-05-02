Завтра из района Бердянска запланирована еще одна эвакуация
Эвакуация будет идти и из Мариуполя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 3 мая, эвакуация из заблокированного россиянами Мариуполя запланирована на 7 утра – место сбора Луначарское кольцо возле Бердянска.
"Официально. Эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста на завтра согласована эвакуация мирного населения. Точка сбора – Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало в 7:00", - говорится в сообщении мариупольского горсовета.
В воскресенье, 1 мая, началась эвакуация гражданского населения, которое находилось в укрытии предприятия "Азовсталь" в Мариуполе.
Первая группа примерно из 100 человек выехала на подконтрольную территорию. Сегодня, 2 мая, они прибыли в Запорожье.
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