Завтра из района Бердянска запланирована еще одна эвакуация

Во вторник, 3 мая, эвакуация из заблокированного россиянами Мариуполя запланирована на 7 утра – место сбора Луначарское кольцо возле Бердянска.

"Официально. Эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста на завтра согласована эвакуация мирного населения. Точка сбора – Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало в 7:00", - говорится в сообщении мариупольского горсовета.

В воскресенье, 1 мая, началась эвакуация гражданского населения, которое находилось в укрытии предприятия "Азовсталь" в Мариуполе.

Первая группа примерно из 100 человек выехала на подконтрольную территорию. Сегодня, 2 мая, они прибыли в Запорожье.