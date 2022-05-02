Зеленский назвал неслучайными слова "великого знатока гитлеризма" Лаврова
Президент Украины ответил министру иностранных дел рф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении считает, что после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях-антисемитах и "еврейской крови" Адольфа Гитлера пребывание посла Израиля в РФ оказалось под вопросом.
"Вчера, например, министр иностранных дел рф открыто и не стесняясь сказал, что самые большие антисемиты якобы среди самих евреев и что якобы Гитлер имел еврейскую кровь. Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что высший дипломат россии переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов.
Конечно, сегодня по поводу этих слов большой скандал в Израиле. Но никто не слышит возражений или оправданий из Москвы. Там молчат, а значит, согласны с тем, что сказал их министр иностранных дел.Читайте также"Пик расизма по отношению к евреям". МИД Израиля – про опус лаврова о происхождении Гитлера
После российского ракетного удара по Бабьему Яру в Киеве, после поврежденной обстрелами меноры на месте массовых расстрелов в Дробицком овраге близ Харькова, после гибели от российских обстрелов обычных людей, переживших нацистскую оккупацию и нацистские концлагеря такой антисемитский выпад их министра означает, что забыли все уроки второй мировой войны. А может, никогда и не учили урокам.
А потому вопрос – останется ли посол Израиля в Москве, зная такую их позицию, останутся ли отношения с Россией, как обычно?" - заявил Зеленский.
Также Зеленский назвал неслучайными слова "великого знатока гитлеризма" Лаврова, а также фильтрационные лагеря россиян для украинцев на захваченных территориях и другие преступления оккупантов.
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