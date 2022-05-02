Зеленский назвал неслучайными слова "великого знатока гитлеризма" Лаврова

Президент Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении считает, что после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях-антисемитах и ​​"еврейской крови" Адольфа Гитлера пребывание посла Израиля в РФ оказалось под вопросом.

"Вчера, например, министр иностранных дел рф открыто и не стесняясь сказал, что самые большие антисемиты якобы среди самих евреев и что якобы Гитлер имел еврейскую кровь. Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что высший дипломат россии переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов.

Конечно, сегодня по поводу этих слов большой скандал в Израиле. Но никто не слышит возражений или оправданий из Москвы. Там молчат, а значит, согласны с тем, что сказал их министр иностранных дел.

После российского ракетного удара по Бабьему Яру в Киеве, после поврежденной обстрелами меноры на месте массовых расстрелов в Дробицком овраге близ Харькова, после гибели от российских обстрелов обычных людей, переживших нацистскую оккупацию и нацистские концлагеря такой антисемитский выпад их министра означает, что забыли все уроки второй мировой войны. А может, никогда и не учили урокам.

А потому вопрос – останется ли посол Израиля в Москве, зная такую ​​их позицию, останутся ли отношения с Россией, как обычно?" - заявил Зеленский.