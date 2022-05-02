  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский назвал неслучайными слова "великого знатока гитлеризма" Лаврова
В тренде

Зеленский назвал неслучайными слова "великого знатока гитлеризма" Лаврова

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Президент Украины ответил министру иностранных дел рф

Зеленский назвал неслучайными слова "великого знатока гитлеризма" Лаврова

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении считает, что после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях-антисемитах и ​​"еврейской крови" Адольфа Гитлера пребывание посла Израиля в РФ оказалось под вопросом.

"Вчера, например, министр иностранных дел рф открыто и не стесняясь сказал, что самые большие антисемиты якобы среди самих евреев и что якобы Гитлер имел еврейскую кровь. Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что высший дипломат россии переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов.

Конечно, сегодня по поводу этих слов большой скандал в Израиле. Но никто не слышит возражений или оправданий из Москвы. Там молчат, а значит, согласны с тем, что сказал их министр иностранных дел.

Читайте также"Пик расизма по отношению к евреям". МИД Израиля – про опус лаврова о происхождении Гитлера

После российского ракетного удара по Бабьему Яру в Киеве, после поврежденной обстрелами меноры на месте массовых расстрелов в Дробицком овраге близ Харькова, после гибели от российских обстрелов обычных людей, переживших нацистскую оккупацию и нацистские концлагеря такой антисемитский выпад их министра означает, что забыли все уроки второй мировой войны. А может, никогда и не учили урокам.

А потому вопрос – останется ли посол Израиля в Москве, зная такую ​​их позицию, останутся ли отношения с Россией, как обычно?" - заявил Зеленский.

Также Зеленский назвал неслучайными слова "великого знатока гитлеризма" Лаврова, а также фильтрационные лагеря россиян для украинцев на захваченных территориях и другие преступления оккупантов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде