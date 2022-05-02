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Президент США Байден в ближайшее время не планирует посещать Киев

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Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки

Президент США Байден в ближайшее время не планирует посещать Киев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В настоящее время у президента США Джо Байдена нет планов посетить Украину, несмотря на поездки в регион госсекретаря Тони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в последние несколько недель.

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"В настоящее время таких планов в графике нет. Мы продолжим оценку ситуацию.

Сейчас наша цель — вновь открыть посольство, чтобы наши дипломаты вернулись туда, не просто ездили туда-сюда, а присутствовали в Киеве на постоянной основе.

Я знаю, что президент хотел бы посетить Украину, но пока что таких планов в работе нет", — сказала пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

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В статье: война с Россией Джо Байден
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Источник:
CNN

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