Президент США Байден в ближайшее время не планирует посещать Киев

В настоящее время у президента США Джо Байдена нет планов посетить Украину, несмотря на поездки в регион госсекретаря Тони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в последние несколько недель.

"В настоящее время таких планов в графике нет. Мы продолжим оценку ситуацию.

Сейчас наша цель — вновь открыть посольство, чтобы наши дипломаты вернулись туда, не просто ездили туда-сюда, а присутствовали в Киеве на постоянной основе.

Я знаю, что президент хотел бы посетить Украину, но пока что таких планов в работе нет", — сказала пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.