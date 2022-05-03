Дисквалификация россии от УЕФА, сборная в Словении, пас Малиновского. Главные новости за 2 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 2 мая

Как и ожидалось, Европейский футбольный союз решил избавиться на следующий сезон от команд, представляющих страну-агрессора. УЕФА дисквалифицировал россиян из всех европейских турниров – как клубных, так и сборных. В частности, в Лиге Наций сборная России автоматически заняла последнее место в группе дивизиона В и понизилась до дивизиона С.

Дисквалификации россии означает, что страны, находящиеся в таблице коэффициентов УЕФА ниже, поднимутся на одну строчку. То есть Украина переместится с 12-й на 11-ю позицию. Это, в свою очередь, влечет автоматическое участие для "Шахтера" на групповом этапе Лиги Чемпионов. Правда, есть одно условие. Нужно, чтобы "Вильярреал" не выиграл текущую Лигу Чемпионов, что, учитывая результат первого матча с "Ливерпулем", скорее всего, так и произойдет. "Динамо" же стартует не со второго раунда квалификации, а с третьего.

Главный тренер донецкой команды заявил, что матч с Хайдуком, возможно, был последним для него во главе Шахтера. Итальянец повторил, что готов остаться в клубе, если бы проходил чемпионат Украины. Но время поджимает, а он не хочет его терять. Судя по всему, в следующий сезон горняки вступят с новым наставником.

В понедельник автобусами в Словению приехала делегация из Украины. В нее вошли тренерский штаб во главе с Александром Петраковым, а также четверо игроков – Ризнык, Пихаленок, Булеца и Гуцуляк. Затем к ним присоединились 7 игроков "Шахтера". 5 мая к ним должны присоединиться динамовцы вместе с Довбиком. Как известно, уже 11 мая сборная Украины сыграет свой первый контрольный поединок против "Боруссии" из Менхенгладбаха.

Команда из Бергамо играла в рамках 35-го тура с борющейся за выживание "Салернитаной". "Аталанта" пропустила в середине первого тайма и проигрывала до 88-й минуты. Пока Руслан Малиновский, вышедший на замену на 76-й, не отдал классный результативный пас на Пашалича. В итоге – 1:1. "Аталанта" за три тура до завершения чемпионата занимает восьмое место, не дающее права на участие в еврокубках. "Фиорентине" она уступает по дополнительным показателям.

Красные дьяволы принимали "Брентфорд" и победили со счетом 3:0. Голами отличились Фернандеш, Роналду и Варан. МЮ занимает шестое место, отставая от "Тоттенгема" на три балла. При этом у МЮ на два сыгранных матча больше. О Лиге Чемпионов можно забыть, ведь у "Арсенала" больше на пять очков, да еще и у канониров на два матча меньше.