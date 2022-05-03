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Британия готовит еще один пакет военной помощи Украине на 300 млн

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Очередной дружественный шаг от Лондона

Британия готовит еще один пакет военной помощи Украине на 300 млн

Фото: LEON NEAL / AF

Новина українською

Британия предоставит Украине военной помощи еще на 300 млн фунтов стерлингов (375 млн долларов), которая предусматривает поставки средств радиоэлектронной борьбы и контрбатарейных радарных систем.

Об этом передает Reuters.

В офисе премьер-министра Бориса Джонсона сообщили, что Британия предложит приборы ночного видения, инструменты для блокировки спутниковой навигации, тяжелые беспилотники и бронированные автомобили для гражданских чиновников.

Как известно, Британия является одним из главных союзников Украины и регулярно поставляет вооружения для войны с россией. Предыдущий пакет помощи оценивался в 200 млн фунтов стерлингов. В частности, Лондон направил Украине более 5000 противотанковых ракет и пять систем ПВО и другие боеприпасы.

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В статье: война с Россией
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