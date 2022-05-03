Британия готовит еще один пакет военной помощи Украине на 300 млн

Британия предоставит Украине военной помощи еще на 300 млн фунтов стерлингов (375 млн долларов), которая предусматривает поставки средств радиоэлектронной борьбы и контрбатарейных радарных систем.

Об этом передает Reuters.

В офисе премьер-министра Бориса Джонсона сообщили, что Британия предложит приборы ночного видения, инструменты для блокировки спутниковой навигации, тяжелые беспилотники и бронированные автомобили для гражданских чиновников.

Как известно, Британия является одним из главных союзников Украины и регулярно поставляет вооружения для войны с россией. Предыдущий пакет помощи оценивался в 200 млн фунтов стерлингов. В частности, Лондон направил Украине более 5000 противотанковых ракет и пять систем ПВО и другие боеприпасы.