"Играет в обиженную сосиску". Шольц объяснил, почему не едет с визитом в Киев

После начала полномасштабной войны россии против Украины в Киеве уже побывали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Госсекретарь, глава Пентагона и глава Конгресса США, президент Польши Дуда и многие другие европейские лидеры, которые своими глазами увидели зверства российской армии.

А вот канцлер Германии Олаф Шольц не спешит ехать в Киев, что стало бы очередным подтверждением поддержки его страны Украине.

И он объяснил почему. Все дело в президенте Франке-Вальтере Штайнмайере, которого Киев как раз и не пригласил. Тот в середине апреля планировал ехать в Украину, но на фоне всей риторики, так или иначе способствовавшей российской агрессии, украинская сторона не пожелала его видеть.

В одном из интервью Шольц на вопрос, когда он поедет в украинскую столицу, заявил, что все еще считает "достаточно беспрецедентным событием", что федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер "был исключен". "Это мешает делу" – сказал Шольц.

На отказ Шольца отреагировал посол Украины Андрей Мельник, регулярно будоражит информационное пространство в Германии: "Играть в обиженную сосиску – звучит не очень по-государственному. Речь идет о жесточайшей войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад" - заявил он.

Шольц отметил, что нельзя сказать такой стране, как Германия, "оказывающей столько финансовой помощи, столько военной помощи, которая нужна, когда речь идет о гарантиях безопасности, которые важны для Украины в будущем", что "президент не может приехать".

Канцлер не возразил, когда журналист, бравшая у него интервью, заметила, что "первым в Киев должен поехать президент, а потом, пожалуй, и вы поедете".