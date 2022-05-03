  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Играет в обиженную сосиску". Шольц объяснил, почему не едет с визитом в Киев
В тренде

"Играет в обиженную сосиску". Шольц объяснил, почему не едет с визитом в Киев

Общие новости
(1 голосов)

Вся справа у Штайнмаєрі

"Играет в обиженную сосиску". Шольц объяснил, почему не едет с визитом в Киев

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После начала полномасштабной войны россии против Украины в Киеве уже побывали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Госсекретарь, глава Пентагона и глава Конгресса США, президент Польши Дуда и многие другие европейские лидеры, которые своими глазами увидели зверства российской армии.

А вот канцлер Германии Олаф Шольц не спешит ехать в Киев, что стало бы очередным подтверждением поддержки его страны Украине.

И он объяснил почему. Все дело в президенте Франке-Вальтере Штайнмайере, которого Киев как раз и не пригласил. Тот в середине апреля планировал ехать в Украину, но на фоне всей риторики, так или иначе способствовавшей российской агрессии, украинская сторона не пожелала его видеть.

В одном из интервью Шольц на вопрос, когда он поедет в украинскую столицу, заявил, что все еще считает "достаточно беспрецедентным событием", что федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер "был исключен". "Это мешает делу" – сказал Шольц.

На отказ Шольца отреагировал посол Украины Андрей Мельник, регулярно будоражит информационное пространство в Германии: "Играть в обиженную сосиску – звучит не очень по-государственному. Речь идет о жесточайшей войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад" - заявил он.

Шольц отметил, что нельзя сказать такой стране, как Германия, "оказывающей столько финансовой помощи, столько военной помощи, которая нужна, когда речь идет о гарантиях безопасности, которые важны для Украины в будущем", что "президент не может приехать".

Канцлер не возразил, когда журналист, бравшая у него интервью, заметила, что "первым в Киев должен поехать президент, а потом, пожалуй, и вы поедете".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Олаф Шольц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде