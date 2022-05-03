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Данилов: Венгрия заранее знала о нападении россии на Украину

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Громкое заявление

Данилов: Венгрия заранее знала о нападении россии на Украину

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что Россия заранее предупредила Венгрию о нападении на Украину.

"Венгрия была предупреждена заранее Путиным о том, что будет нападение на нашу страну", – сказал он, отвечая на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО и возможном влиянии Венгрии на этот процесс.

"Она почему считала, что может забрать часть территории. Та страна, которая так вела себя – посмотрим, какие последствия будут после этой войны для этой страны", – добавил секретарь СНБО.

Киев и Будапешт регулярно конфликтовали на фоне венгерской политики в Закарпатье. После начала полномасштабной войны Венгрия отказалась пропускать через свою территорию военную помощь Украине, а также отказывается вводить санкции против энергетического сектора России.

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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Источник:
LB.ua

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