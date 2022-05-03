Уже более 24 тысяч оккупантов ликвидированы. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях врага

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по традиции обновил информацию о потерях врага с начала полномасштабной войны. На данный момент уже уничтожено более 24 тысяч среди личного состава. Также уничтоженко еще 20 беспилотников.

Читайте также Британская разведка: армия рф значительно ослабла в результате вторжения в Украину

личного состава - около 24 200 (+400) человек ликвидировано.

танков - 1062 (+14) ед.

боевых бронированных машин - 2567 (+48) ед.

артиллерийских систем - 475 (+16) ед.

РСЗО - 162 (+10) ед.

средства ПВО - 80 (+0) ед.

самолетов - 194 (+0) ед.

вертолетов - 155 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 1843 (+19) ед.

корабли /катеры - 10 (+2) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 291 (20).

Специальная техника - 38 (+0).

Крылатые ракеты - 84 (+0).

Наибольшие потери противника за минувшую сутки наблюдались на Изюмском направлении, отмечает Генштаб.