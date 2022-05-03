Уже более 24 тысяч оккупантов ликвидированы. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях врага
Еще на шаг ближе к нашей победе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по традиции обновил информацию о потерях врага с начала полномасштабной войны. На данный момент уже уничтожено более 24 тысяч среди личного состава. Также уничтоженко еще 20 беспилотников.
- личного состава - около 24 200 (+400) человек ликвидировано.
- танков - 1062 (+14) ед.
- боевых бронированных машин - 2567 (+48) ед.
- артиллерийских систем - 475 (+16) ед.
- РСЗО - 162 (+10) ед.
- средства ПВО - 80 (+0) ед.
- самолетов - 194 (+0) ед.
- вертолетов - 155 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 1843 (+19) ед.
- корабли /катеры - 10 (+2) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 291 (20).
- Специальная техника - 38 (+0).
- Крылатые ракеты - 84 (+0).
Наибольшие потери противника за минувшую сутки наблюдались на Изюмском направлении, отмечает Генштаб.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Зинченко заинтересовал топ-клуб из Англии
- Палкин назвал город, который заслужил принять первый матч сборной Украины после войны
- Новости с огоньком. Ночью в белгороде были слышны хлопки, а в подмосковье ярко горели склады
- На Киевщине нацполиция конфисковала у селянина российскую РСЗО Торнадо-С
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти