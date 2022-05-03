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Уже более 24 тысяч оккупантов ликвидированы. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях врага

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Уже более 24 тысяч оккупантов ликвидированы. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях врага

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по традиции обновил информацию о потерях врага с начала полномасштабной войны. На данный момент уже уничтожено более 24 тысяч среди личного состава. Также уничтоженко еще 20 беспилотников.

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  • личного состава - около 24 200 (+400) человек ликвидировано.
  • танков - 1062 (+14) ед.
  • боевых бронированных машин - 2567 (+48) ед.
  • артиллерийских систем - 475 (+16) ед.
  • РСЗО - 162 (+10) ед.
  • средства ПВО - 80 (+0) ед.
  • самолетов - 194 (+0) ед.
  • вертолетов - 155 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1843 (+19) ед.
  • корабли /катеры - 10 (+2) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 291 (20).
  • Специальная техника - 38 (+0).
  • Крылатые ракеты - 84 (+0).

Наибольшие потери противника за минувшую сутки наблюдались на Изюмском направлении, отмечает Генштаб.

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