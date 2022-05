"рф – спонсор терроризма". Подоляк сообщил о новом захоронении украинцев в селе в Киевской области

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опубликовал новые шокирующие данные в своем Твиттере.

Torn-out nails. Tied hands. Another grave of 2 civilians was found in the village of Kalynivka, Kyiv region. How many such crimes are in the occupied territories right now? ???????? chose the path of terror of the civilian population and must be recognized as a sponsor of terrorism. pic.twitter.com/neyKCeZNGu