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"рф – спонсор терроризма". Подоляк сообщил о новом захоронении украинцев в селе в Киевской области

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Ужасы войны

"рф – спонсор терроризма". Подоляк сообщил о новом захоронении украинцев в селе в Киевской области

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опубликовал новые шокирующие данные в своем Твиттере.

"Сорванные ногти. Связанные руки. Еще одно захоронение двух гражданских обнаружено в селе Калиновка Киевской области. Сколько таких преступлений совершается прямо сейчас на оккупированных территориях? россия избрала путь террора мирного населения и должна быть признана государством – спонсором терроризма".

Многие населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством. Также орки постоянно обстреливают ракетами мирное население нашей страны.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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