"рф – спонсор терроризма". Подоляк сообщил о новом захоронении украинцев в селе в Киевской области

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опубликовал новые шокирующие данные в своем Твиттере.

"Сорванные ногти. Связанные руки. Еще одно захоронение двух гражданских обнаружено в селе Калиновка Киевской области. Сколько таких преступлений совершается прямо сейчас на оккупированных территориях? россия избрала путь террора мирного населения и должна быть признана государством – спонсором терроризма".

Torn-out nails. Tied hands. Another grave of 2 civilians was found in the village of Kalynivka, Kyiv region. How many such crimes are in the occupied territories right now? ???????? chose the path of terror of the civilian population and must be recognized as a sponsor of terrorism. pic.twitter.com/neyKCeZNGu — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 3, 2022

Многие населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством. Также орки постоянно обстреливают ракетами мирное население нашей страны.