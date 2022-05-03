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Павелко: Отстранение российских команд станет важным сигналом для мира

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Стране-агрессору не место в мировом футболе

Павелко: Отстранение российских команд станет важным сигналом для мира

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

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Президент УАФ Андрей Павелко высказался о решении УЕФА отстранить российские клубы и национальную сборную от международных соревнований.

"Я уверен, что решение об отстранении российских команд даст всей Европе и миру еще один очень важный сигнал о том, что агрессия против нашего государства обязательно будет наказана.

Важно, чтобы все мы видели, что наши команды, которые будут представлять Украину в еврокубках следующего сезона, добились как можно лучших результатов", — сказал Павелко в комментарии для Футбол NEWS.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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