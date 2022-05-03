  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Среди военных армии оккупанта начали называться сроки окончания т.н. "специальной операции"
В тренде

Среди военных армии оккупанта начали называться сроки окончания т.н. "специальной операции"

Общие новости
(1 голосов)

Данные ГУР

Среди военных армии оккупанта начали называться сроки окончания т.н. "специальной операции"

ГУР

Новина українською

россия рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство.

О разработке соответствующего плана со сроком до (по крайней мере) 2030 года было объявлено 1 мая советником так называемого "главы" Крыма по информационной политике Олегом Крючковым.

Также ГУР сообщает, что ряд частных предприятий ростовской области получил заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя. Рашисты анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться для оккупированного Херсона.

На сегодняшний день в Мариуполе оккупанты проводят "большую уборку". Русские ищут и уничтожают тела убитых. Для этого в городе с 15 апреля работает три мобильных крематория.

Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года.

Читайте такжеВыстрелом в голову. В Новоайдаре нашли убитым местного коллаборанта

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией ГУР
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gur.gov.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде