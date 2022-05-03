Среди военных армии оккупанта начали называться сроки окончания т.н. "специальной операции"
Данные ГУР
ГУР
россия рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство.
О разработке соответствующего плана со сроком до (по крайней мере) 2030 года было объявлено 1 мая советником так называемого "главы" Крыма по информационной политике Олегом Крючковым.
Также ГУР сообщает, что ряд частных предприятий ростовской области получил заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя. Рашисты анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться для оккупированного Херсона.
На сегодняшний день в Мариуполе оккупанты проводят "большую уборку". Русские ищут и уничтожают тела убитых. Для этого в городе с 15 апреля работает три мобильных крематория.
Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года.
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