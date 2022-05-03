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россияне начали штурм Азовстали, украинские защитники просят Зеленского вмешаться

Общие новости
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(5 голосов)

Им нужна помощь

россияне начали штурм Азовстали, украинские защитники просят Зеленского вмешаться

Цаплиенко

Новина українською

Украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что российские оккупанты начали штурм "Азовстали", прямо сейчас орки пробуют прорваться на территорию завода.

Информацию подтверждает заместитель командира полка "Азов". На данный момент больше деталей пока нет. Перед штурмом авиация россиян несколько часов бомбила "Азовсталь". Возник масштабный пожар, столб дыма виден во всех районах Мариуполя (см. фото).

По информации журналиста, заместитель командира "Азова" Святослав Паламарь сказал по телефону следующее: "Защитники Мариуполя, которые находятся на заводе, призывают Верховного Главнокомандующего вмешаться в ситуацию".

Напомним, 1 мая на территории завода "Азовсталь" силами полка "Азов" состоялась операция по спасению жителей города из-под завалов – удалось эвакуировать из города сотню мариупольцев.

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В статье: война с Россией Азовсталь
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Источник:
t.me/Tsaplienko

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Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Serhiy4 (Кривий Ріг)
03.05.2022 в 15:35
1 мая на героической территории героического завода "Героическая Азовсталь" героическими силами героического полка "Героический Азов" состоялась героическая операция по героическому спасению героических жителей героического города из-под героических завалов. Герой на героине, героиня на героине.
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0
-7
Olegyurchak (Хмельницький )
03.05.2022 в 16:26
Дебіл.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.05.2022 в 16:26
Д е б і л.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.05.2022 в 16:26
Олень.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.05.2022 в 16:26
Олень.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.05.2022 в 16:26
Д е б і л.
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+1
0
avatar
Djon (Україна)
03.05.2022 в 16:52
ти козел, штопаний гумовий виріб, нічим не кращій за орків, які напали на країну
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aleks68
03.05.2022 в 16:54
долб...б полечи свою .....голову
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