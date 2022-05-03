россияне начали штурм Азовстали, украинские защитники просят Зеленского вмешаться
Им нужна помощь
Цаплиенко
Украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что российские оккупанты начали штурм "Азовстали", прямо сейчас орки пробуют прорваться на территорию завода.
Информацию подтверждает заместитель командира полка "Азов". На данный момент больше деталей пока нет. Перед штурмом авиация россиян несколько часов бомбила "Азовсталь". Возник масштабный пожар, столб дыма виден во всех районах Мариуполя (см. фото).
По информации журналиста, заместитель командира "Азова" Святослав Паламарь сказал по телефону следующее: "Защитники Мариуполя, которые находятся на заводе, призывают Верховного Главнокомандующего вмешаться в ситуацию".
Напомним, 1 мая на территории завода "Азовсталь" силами полка "Азов" состоялась операция по спасению жителей города из-под завалов – удалось эвакуировать из города сотню мариупольцев.
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