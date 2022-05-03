Для процедуры по увеличению половых органов. Совладелец Черноморца выехал из Украины в Израиль
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Фокус
Израильские СМИ сообщают, что известный одесский бизнесмен и совладелец "Черноморца" Александр Грановский в первые дни войны покинул Украину и направился на лечение в Израиль. Он выехал в одну из частных клиник в Тель-Авиве, для процедуры по увеличению половых органов. В справке, выписанной на имя Грановского, говорится, что:
"Операция позволяет увеличить половой член в состоянии эрекции до 13 см. После операции по увеличению полового члена в течение первых нескольких недель пациент может испытывать боль и потерю чувствительности в половом члене, обычно это временные трудности, которые проходят в течение нескольких дней".
Слив документов источники связывают с тем, что правительство Израиля недовольно, что богатые украинские беженцы не собирают гуманитарную помощь, а занимаются тем, что проходят лечение и покупают многомиллионную недвижимость.
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