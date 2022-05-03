  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский лидирует в опросе Time как самый влиятельный человек в мире
В тренде

Зеленский лидирует в опросе Time как самый влиятельный человек в мире

Общие новости
(1 голосов)

За него проголосовали более 80 процентов

Зеленский лидирует в опросе Time как самый влиятельный человек в мире

ОП

UA-Футбол
Новина українською

Журнал Time, известный своими рейтингами, включил Президента Украины Владимира Зеленского в опрос относительно кандидатов на попадание в топ-100 самых влиятельных людей мира в 2022 году. Среди претендентов есть не только политики, но и певцы, актеры, спортсмены и другие.

Журнал поставил только один вопрос: заслуживает ли этот деятель войти в рейтинг топ-100. На данный момент Зеленский получил 83% поддержки от респондентов, которые уже проголосовали. Например, Байден и Макрон даже не пересекли отметку в 60%, а Шольц набрал только 24%. Есть в опросе в том числе президент рф владимир путин, однако он получил один из самых низких показателей в 20% поддержки.

Вы также можете проголосовать после регистрации на сайте Time. Итоги должны быть объявлены в конце мая.

Читайте также"Трусливые варвары". Зеленский охарактеризовал русских, бросавших раненых ради стиральных машин
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Serhiy4 (Кривий Ріг)
03.05.2022 в 15:43
Миллионы мух не могут ошибаться.
Ответить
0
-1
aleks68
03.05.2022 в 16:58
после бреда об азовстали тебе ..... дебилу.здесь не место.полечи свою ...... голову.не рви .....за своего ...."земляка".
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде