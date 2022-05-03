Зеленский лидирует в опросе Time как самый влиятельный человек в мире
За него проголосовали более 80 процентов
ОП
Журнал Time, известный своими рейтингами, включил Президента Украины Владимира Зеленского в опрос относительно кандидатов на попадание в топ-100 самых влиятельных людей мира в 2022 году. Среди претендентов есть не только политики, но и певцы, актеры, спортсмены и другие.
Журнал поставил только один вопрос: заслуживает ли этот деятель войти в рейтинг топ-100. На данный момент Зеленский получил 83% поддержки от респондентов, которые уже проголосовали. Например, Байден и Макрон даже не пересекли отметку в 60%, а Шольц набрал только 24%. Есть в опросе в том числе президент рф владимир путин, однако он получил один из самых низких показателей в 20% поддержки.
Вы также можете проголосовать после регистрации на сайте Time. Итоги должны быть объявлены в конце мая.
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