Джонсон в обращении к ВРУ анонсировал новые поставки Украине оружия

Премьер Великобритании Борис Джонсон в видеообращении к Верховной Раде сообщил, что его страна предоставит Украине противокорабельные ракетные системы, новую партию бронированных машин, а также новый пакет поддержки на 300 миллионов фунтов.

"Я хочу вам прислать одну весть: Украина победит. Украина будет свободна. Мы в Великобритании пойдем за вами. Вы ведете вперед, а мы ваши преданные друзья.

В январе мы присылали вам противотанковые ракеты и NLAW, которые стали очень популярны в Киеве. И мы эту помощь усиливаем, работая с более десятком стран, поставляющих ваше государство. Мы посылаем вам тысячу единиц танков и панцирных машин. В ближайшие недели мы вышлем вам Brimstone, это противокорабельные ракетные системы, а также бронированные машины, чтобы эвакуировать людей из захваченных территорий. У нас есть новый пакет поддержки на 300 миллионов фунтов. Радары, чтобы определять, где находится артиллерия, которая нацеливается на ваши города, дроны, чтобы усилить вашу пехоту.

Для того, чтобы вместе с другими друзьями поставлять вас оружием, дать вам гуманитарную помощь, чтобы мы могли достичь наших целей, чтобы укрепить Украину до такой степени, чтобы никто и никогда не осмелился посягать на нее. Здесь, в Великобритании, вы видите украинские флаги везде. Это конфликт, в котором нет сомнений, кто прав. Вы предстали против вооруженной агрессии путина. Вы защищаете свое право на самоопределение против безумного реваншизма. Это демократия против тирании. Это воля против притеснений. Право против бесправия. Это добро против зла. И именно поэтому Украина должна победить. И мы сделаем все, что нужно, чтобы Украина появилась снова как независимая, суверенная страна без угроз. Слава Украине!", - сказал Джонсон.