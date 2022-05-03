Верховна Рада запретила в Украине деятельность пророссийских партий

ВР 330 голосами запретила в Украине деятельность пророссийских партий.

За закон №7172-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по запрету политических партий 3 мая проголосовали 330 нардепов.

Об этом сообщил в телеграмме депутат "Голоса" Ярослав Железняк.

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Речь идет об ограничениях для создания и деятельности политических партий, таких как:

- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии россии против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, отрицание временной оккупации части территории Украины;

- оправдание действий и бездействия лиц, совершающих или осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, представителей вооруженных формирований россии, других незаконных вооруженных формирований, банд, групп наемников, созданных и/или подчиненных, и/или управляемых и/или финансируемых россией, а также представителей оккупационной администрации, которую составляют ее государственные органы и другие структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и представителей подконтрольных РФ самопровозглашенных органов, узурпировавших выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины, в том числе путем их определения как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые люди".

- определение в условиях военного состояния подсудности дела о запрете политической партии как суда первой инстанции подсудимые апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.

– Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии, является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит.

- определен максимальный срок рассмотрения административных дел о запрете партии в суде первой инстанции после открытия производства по делу в 1 месяц.

– Суд апелляционной инстанции должен рассмотреть дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.

- В случае запрета трибуналом партии имущество, средства и другие активы партии и ее структурных образований переходят в собственность страны, о чем указывается в решении суда.