Экс-нардепа Царева заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

Шевченковский райсуд Киева огласил приговор бывшему народному депутату Украины и кандидату в президенты Олегу Цареву.

Политик был признан виновным по ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 УК Украины, то есть в публичных призывах к умышленным действиям с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, а также в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации.

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Олега Царева приговорили до 12 лет лишения свободы с лишением первого ранга госслужащего и права занимать властные должности на 3 года.

Речь идет о высказываниях Царева во время президентской избирательной кампании в апреле-мае 2014 года. В частности, в эфире "Общественного телевидения", "Россия 24" и российского "1 канала".

В числе доказательств показания двух бывших госохранников, сопровождавших Царева во время перевыборной кампании 2014 года, а также видеозаписи программ с участием политика и их расшифровки и лингвистические экспертизы.

Суд также обратился к президенту Владимиру Зеленскому с представлением о лишении Царева ордена «За заслуги» ІІІ степени. Этот орден он получил в 2011 году от президента Виктора Януковича.

Еще в апреле 2014-го прокуратура Киева зарегистрировала это уголовное производство по поводу посягательства на территориальную целостность страны.

Шевченковский суд Киева рассматривал это дело с 2016 года и заочно, поскольку бывший нардеп скрылся за пределы страны и находился в розыске.

Царева сообщили еще одно подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности, за что ему может грозить пожизненное заключение.