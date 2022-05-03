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Патриарх Кирилл заявил, что “россия никогда ни на кого не нападала"

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(3 голосов)

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Патриарх Кирилл заявил, что “россия никогда ни на кого не нападала"

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Глава российских православных, московский патриарх Кирилл, он же Владимир Гундяев, заявил, что "россия никогда ни на кого не нападала".

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“Мы ни с кем не хотим воевать, россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи”, - заявил Гундяев во время проповеди в Архангельском соборе Московского кремля на Радоницу.

По его словам, церковь просит в этот день похороненных в Архангельском соборе святых молиться о том, чтобы "священные рубежи" россии оставались неприступными, а россиянам хватало "мудрости, силы и чести в случае необходимости защищать священные рубежи отечества".

Напомним, что 24 февраля россия начала полномасштабное вторжение в Украину, которому предшествовали захват Крыма, разжигание войны на востоке Украины и 8 лет гибридной войны против Украины.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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aleks68
03.05.2022 в 17:59
гори в аду мокшанский патриарх гундяй вместе со своей "великой и могучей"помойкой
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