Глава российских православных, московский патриарх Кирилл, он же Владимир Гундяев, заявил, что "россия никогда ни на кого не нападала".

“Мы ни с кем не хотим воевать, россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи”, - заявил Гундяев во время проповеди в Архангельском соборе Московского кремля на Радоницу.

По его словам, церковь просит в этот день похороненных в Архангельском соборе святых молиться о том, чтобы "священные рубежи" россии оставались неприступными, а россиянам хватало "мудрости, силы и чести в случае необходимости защищать священные рубежи отечества".

Напомним, что 24 февраля россия начала полномасштабное вторжение в Украину, которому предшествовали захват Крыма, разжигание войны на востоке Украины и 8 лет гибридной войны против Украины.