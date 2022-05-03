В Будапеште назвали фейком заявление Данилова о том, что путин предупредил Венгрию о войне
В Венгрии отреагировали на заявление секретаря СНБО
Getty Images / Global Images Ukraine
Венгрия назвала "фейковыми новостями" утверждение секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что президент россии владимир путин
Об этом написал в Twitter представитель венгерского премьера Золтан Ковач.
"Ответ на фейковые новости: 3 апреля венгры решили, что Венгрия не будет поставлять оружие в Украину. Хотя мы понимаем, что Украина не приветствует наше решение, распространение фейковых новостей и сочинение лжи не изменит нашей позиции", - написал Ковач.
Напомним, что Венгрия проголосовала за все пакеты санкций ЕС, наложенные на Россию после вторжения, но выступала против санкций, направленных на импорт энергоносителей.
Будапешт также заявил, что готов выполнить требования Москвы об оплате в рублях за экспорт газа.
Responding to fake news: On April 3, Hungarians decided that HU will not ship weapons to Ukraine. While we understand that UKR does not welcome our decision, spreading fake news and coming up with lies will not change our position. https://t.co/Zdbq3gKf8n— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) May 3, 2022
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