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На Юге ВСУ нанесли более 40 артударов по оккупантам: уничтожен командный пункт и склады

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Сводки от ОК Юг

На Юге ВСУ нанесли более 40 артударов по оккупантам: уничтожен командный пункт и склады

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины на юге нанесли более 40 ракетно-артиллерийских ударов по оккупантам. Уничтожен командный пункт, склады, живая сила и техника противника.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 40 огневых задач", - говорится в сводке ОК "Юг".

Отмечается, что вдоль административной границы Николаевской и Херсонской областей уничтожено несколько вражеских объектов. Среди них:

  • пункт управления войсками;
  • 3 склада с боеприпасами;
  • 1 склад с горюче-смазочными материалами;
  • несколько мест скоплений живой силы и техники.

Потери оккупантов в результате артудара уточняются.

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В статье: война с Россией
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