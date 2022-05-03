Оккупанты обстреляли парк отдыха и детские аттракционы в Харькове
Одна женщина ранена
Головне управління ДСНС України у Харківській області
3 мая российские оккупанты обстреляли Харьков - обстрелы вызвали пожар в центральной части города.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
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Горели гаражи, объекты торговли, а также деревянные конструкции детских аттракционов на территории городского парка отдыха.
Спасатели сообщают, что пожара удалось потушить в 14:27.
По предварительным данным, одна женщина получила осколочные ранения.
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