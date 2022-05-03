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Оккупанты обстреляли парк отдыха и детские аттракционы в Харькове

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Одна женщина ранена

Оккупанты обстреляли парк отдыха и детские аттракционы в Харькове

Головне управління ДСНС України у Харківській області

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3 мая российские оккупанты обстреляли Харьков - обстрелы вызвали пожар в центральной части города.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

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Горели гаражи, объекты торговли, а также деревянные конструкции детских аттракционов на территории городского парка отдыха.

Спасатели сообщают, что пожара удалось потушить в 14:27.

По предварительным данным, одна женщина получила осколочные ранения.

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В статье: война с Россией
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