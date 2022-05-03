Оккупанты взяли в плен сельского голову Чернобаевки Игоря Дударя

Российские оккупанты взяли в плен сельского голову Чернобаевки Херсонской области Игоря Дударя.

Об этом сообщила на брифинге в Запорожской области 3 мая вице-премьер Ирина Верещук, передает "Громадське".

В плен взяли и его заместителя. Верещук отметила, что о том, что Дударя взяли в плен, стало известно только вчера.

"Мы знаем, что более десятка глав городов и сел находятся в плену у россиян. Это неправильно, это незаконно, и мы будем требовать отдать их", — сказал вице-премьер.

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