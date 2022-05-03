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Все оккупанты, которые находись на острове Змеиный во время удара ВСУ, погибли

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На россии числятся пропавшими без вести

Все оккупанты, которые находись на острове Змеиный во время удара ВСУ, погибли

Фото: Главком

Новина українською

Все военнослужащие вс рф, которые находись на острове Змеиный во время нанесения удара ВСУ, погибли. Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк.

Незадолго до удара украинских военных остров покинуло 8 военнослужащих, их вывезли с острова на территорию Крыма.

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По словам одного из «эвакуированных», командование знало, что по острову может быть нанесен удар, однако никаких действий (кроме вывоза группы людей) не предпринимали.

На Змеином находились военнослужащие подразделений 1229 разведывательного центра (в/ч 53189, Севастополь) и 744 центра связи (в/ч 40136, Севастополь) Черноморского флота, которых на данный момент, командование вс рф считает всех без вести пропавшими.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Роман Цимбалюк

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