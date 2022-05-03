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путин в разговоре с Макроном обвинил ВСУ в военных преступлениях, а ЕС - в их игнорировании

Общие новости
Обновлено
(4 голосов)

О чем говорили - непонятно

путин в разговоре с Макроном обвинил ВСУ в военных преступлениях, а ЕС - в их игнорировании

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Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые за более чем месяц провел телефонный разговор с президентом рф владимиром путиным. Разговор состоялся 3 мая.

При этом, путин в разговоре обвинил украинские силы в совершении военных преступлений, а Европейский союз — в их "игнорировании".

"Запад мог бы помочь остановить эти зверства, оказав соответствующее влияние на власти в Киеве, а также прекратив поставки оружия в Украину", — заявил путин.

Также ввх, заявил, что несмотря на "непоследовательность и неподготовленность Киева к серьезной работе, российская сторона всегда открыта к диалогу", чтобы найти выход из конфликта.

Напомним, что это был первый разговор путина и Макрона с 29 марта.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Le Parisien

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Комментарии (3)
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С.Карпович. (Ланівці)
03.05.2022 в 22:24
Бункерний червяк здурів зовсім
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Черноморчик (Одесса )
03.05.2022 в 21:42
Вот жалко маты писать тут нельзя. Только матами можно описать эту нелюдь.
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football_soccer (Украина)
03.05.2022 в 20:28
ну это классика в дурдоме.... Сначала Украина "напала" на украинские Донецкую и Луганскую область , а спустя 8 лет теперь Украина напала на... Украину." нас там нет" в размере 200,000 тысяч человек
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