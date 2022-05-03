путин в разговоре с Макроном обвинил ВСУ в военных преступлениях, а ЕС - в их игнорировании
О чем говорили - непонятно
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые за более чем месяц
При этом, путин в разговоре обвинил украинские силы в совершении военных преступлений, а Европейский союз — в их "игнорировании".
"Запад мог бы помочь остановить эти зверства, оказав соответствующее влияние на власти в Киеве, а также прекратив поставки оружия в Украину", — заявил путин.
Также ввх, заявил, что несмотря на "непоследовательность и неподготовленность Киева к серьезной работе, российская сторона всегда открыта к диалогу", чтобы найти выход из конфликта.
Напомним, что это был первый разговор путина и Макрона с 29 марта.
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