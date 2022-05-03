путин в разговоре с Макроном обвинил ЗСУ в военных преступлениях, а ЕС - в их игнорировании

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые за более чем месяц провел телефонный разговор с президентом рф владимиром путиным. Разговор состоялся 3 мая.

При этом, путин в разговоре обвинил украинские силы в совершении военных преступлений, а Европейский союз — в их "игнорировании".

"Запад мог бы помочь остановить эти зверства, оказав соответствующее влияние на власти в Киеве, а также прекратив поставки оружия в Украину", — заявил путин.

Также ввх, заявил, что несмотря на "непоследовательность и неподготовленность Киева к серьезной работе, российская сторона всегда открыта к диалогу", чтобы найти выход из конфликта.

Напомним, что это был первый разговор путина и Макрона с 29 марта.